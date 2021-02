Victory erhält Bestätigungsschreiben von BLM in Nevada für Genehmigungsantrag für Konzessionsgebiet Loner

VANCOUVER, BC, KANADA (5. Februar 2021) – Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass der Genehmigungsprozess des Unternehmens Fortschritte macht und dass das Unternehmen vom Bureau of Land Management (BLM), Bezirksamt Winnemucca, eine „Bestätigung über den Erhalt der Explorationsmitteilung und der Schätzung der Gewinnungskosten“ erhalten hat. Als Antwort auf das Bestätigungsschreiben hat das Unternehmen die erforderliche Zahlungsgarantie für die Kaution eingereicht, um die Bohrgenehmigung für das Konzessionsgebiet Loner zu erhalten.

„Unser Explorationsteam hat enorme Fortschritte erzielt und die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen, die erforderlich sind, um alle Elemente des Bohrprogramms, einschließlich der Beauftragung von Bohrdienstleistungen und der Einreichung des Genehmigungsantrags, fertigzustellen“, sagte David Lane, CEO von Victory. „Unter der Führung unseres VP of Exploration, David Deering, wurde all dies in kurzer Zeit und aufgrund der Pandemie unter schwierigen Bedingungen beschleunigt, da das Konzessionsgebiet Loner am 23. Dezember von Silver Range Resources optioniert wurde.“

Meilensteine auf dem Weg zur Bohrgenehmigung für Loner

- Victory hat eine Bestätigung über den Erhalt der Explorationsmitteilung von BLM in Nevada erhalten

- Das Unternehmen hat die erforderliche Zahlung an das BLM für die Kaution eingereicht, um sich die Bohrgenehmigung für Loner zu sichern

- Sobald die Genehmigung gesichert ist, wird das Unternehmen seine Zeitpläne für das bevorstehende erste Bohrprogramm, das für 7 bis 10 Diamantbohrlöcher im Gesamtumfang von 500 m geplant ist, abschließen

- Loner gewährt Victory ganzjährigen Explorationszugang in einer Zone innerhalb von Nevada, die sich in der Nähe von Goldbanks befindet, einem Gebiet, in dem Barrick, Kinross und Premier Beteiligungen haben

Das Projekt beginnt, wenn Victory das Entscheidungsschreiben vom BLM erhält, das besagt, dass die Garantie angenommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt wird das Unternehmen seine Zeitpläne für das erste Bohrprogramm, das für 7 bis 10 Diamantbohrlöcher im Gesamtumfang von 500 m geplant ist, abschließen. Mit den Bohrungen werden zwei Ziele verfolgt: Zunächst geht es darum, die in den bekannten Abbaustätten freigelegte Mineralisierung besser zu charakterisieren. Die Abbaustätten sind größtenteils nicht zugänglich. In einem weiteren Schritt sollen die Bohrungen eine Bewertung der 200 bis 300 Meter mächtigen Zone aus anomalem Bodenmaterial, die von der Firma Silver Range Resources im Zuge einer Hauptkomponentenanalyse identifiziert wurde, ermöglichen. Die Bohrungen konzentrieren sich vor allem auf den Bereich der Gold-in-Boden-Anomalien südlich und östlicher der Hauptabbaustätten; daneben sollen aber auch andere Bereiche erkundet werden.