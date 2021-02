Mindray verändert die Spot-Check-Patientenüberwachung mit den neuen Vitaldatenmonitoren der VS-Serie

SHENZHEN, China, 5. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Gesundheitstechnologie, hat die neuen Vitalparameter-Monitore VS 9 und VS 8 vorgestellt, die ab sofort in Europa, Australien und anderen ausgewählten Regionen erhältlich sind. Von der stationären Aufnahme bis hin zu Routinemessungen – der Mindray VS 9 erschließt das volle Potenzial der Vitalparameterüberwachung mit umfassenden und flexiblen Workflow-Optionen. So wird Klinikern eine qualitativ hochwertige Pflege am Krankenbett ermöglicht.

Um den Patientenstatus präzise und zeitnah zu überwachen, muss das Pflegepersonal die Vitaldaten für jeden Patienten detailliert erfassen und ablegen, was sowohl den Arbeitsaufwand als auch das Fehlerrisiko durch manuelle Transkription erhöht. Die Mindray VS-Serie begegnet diesen Herausforderungen mit einer realitätsnahen Workstation, die die stichprobenartige Patientenüberwachung verändert.