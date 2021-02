GOLDMAN SACHS belässt DWS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 41 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erhöhte Kursziel spiegele den neuen Ausblick der Fondsgesellschaft bis 2024 wider, schrieb Analystin Roberta De Luca in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 21:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben