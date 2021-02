---------------------------------------------------------------------------

Erste Bildungsaktie: International School Augsburg vor IPO in den m:access der Münchener Börse



Diese Pressemitteilung dient Informationszwecken und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen bezüglich der in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 29.1.2021 gebilligten Wertpapierprospektes treffen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite unter https://investor.isa-augsburg.com kostenfrei erhältlich.

- Wertpapierprospekt von der BaFin gebilligt



- Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und Öffentlichem Angebot geplant

- Zeichnungen über die Zeichnungsbox der Börse München vom 23. Februar bis 9. März 2021 12:00 Uhr möglich



- Bezugsfrist für Altaktionäre vom 22. Februar bis zum 8. März 2021

- Notierungsaufnahme in m:access der Börse München am 18. März 2021 geplant

- Mittelerlös für Bau eines größeren Schulcampus vorgesehen

Gersthofen, 01.02.2021 - Die International School Augsburg gemeinnützige AG (ISA) geht an die Börse München und gibt Anlegern als erste europäische Bildungsaktie die Möglichkeit, in den Ausbau hochwertiger Bildung zu investieren. Um künftig mehr Schülern noch bessere Bildungschancen bieten zu können, beabsichtigt die 2005 auf Initiative der IHK Schwaben gegründete und an internationalen Bildungsstandards orientierte Ganztagesschule die Ausgabe neuer Aktien und die anschließende Notierung im Mittelstandssegment m:access der Börse München. Mit der am 29.01.2021 erfolgten Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde ein wesentlicher Meilenstein erreicht.



Im Rahmen des Börsengangs wird die ISA ihr bestehendes Grundkapital von derzeit 3.260.900,00 Euro eingeteilt in 326.090 Stammaktien mit einem Nennwert von 10,00 Euro pro Aktie durch Ausgabe von bis zu 639.580 neuen Aktien auf bis zu 9.656.700,00 Euro erhöhen. Den Altaktionären wird hierbei ein gesetzliches Bezugsrecht im Verhältnis 1:2 sowie ein Überbezugsrecht eingeräumt. Parallel dazu werden die nicht bezogenen Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots über die Zeichnungsbox der Börse München sowie im Rahmen einer Eigenemission zum Kauf angeboten. Der Bezugspreis für die Aktien wurde auf 12,50 Euro pro Aktie festgelegt. Die Zeichnungsfrist für das Bezugsangebot läuft voraussichtlich vom 22. Februar 2021 bis zum 8. März 2021 und die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsbox der Börse München vom 23. Februar 2021 bis zum 9. März 2021. Begleitet wird der Börsengang von der BankM AG als Lead Manager.