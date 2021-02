Mybiopassport.com, die Online-Plattform von CoreMedica Europe, einem Schweizer Biotech-Unternehmen mit einem von SwissMedic autorisierten Labor in Genf, hat heute die Lancierung der Tests "Nutritional Profile" und "Sport Performance" bekannt gegeben, die das bestehende Angebot mit den Tests "Immune Profile" und "COVID-19" ergänzen.

Mybiopassport ist eine innovative Plattform, die es jedem ermöglicht, mit Hilfe von Home Sampling Kits zum "Helden der eigenen Gesundheit" zu werden. Jeder kann nun mit den "Mybiopassport"-Kits zu Hause ein paar Tropfen Blut abnehmen und sie in einem frankierten Umschlag an das autorisierte Labor des Unternehmens in Genf, Schweiz, schicken, um die Werte wichtiger Biomarker zu bestimmen, von denen bekannt ist, dass sie sportliche Leistung, gesunde Ernährung und das Immunsystem unterstützen. Diese Tests können unter www.mybiopassport.com bestellt werden und die personalisierten Ergebnisse werden dem Einzelnen dann auf diesem Online-Portal durch eine einfache Registrierung mitgeteilt.