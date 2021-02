Gold fällt, der Dollar steigt - warum ist das so? Die Märkte erwarten doch eigentlich Inflation, das müßte doch eigentlich Gold als Absicherung attraktiver machen?

Gold fällt, der Dollar steigt - warum ist das so? Die Märkte erwarten doch eigentlich Inflation, das müßte doch eigentlich Gold als Absicherung attraktiver machen? Eigentlich - aber die Märkte fokussieren sich auf die im Vergleich zu anderen Ökonomien stärkere US-Wirtschaft und die in den USA absehbar höhere Inflation, die die Fed perspektivisch zu einer Reaktion zwingen dürfte. Eigentlich wetten die Märkte gegen die Fed: die US-Notenbank verkündet stetig, noch lange an der aktuellen Geldpolitik festhalten zu wollen - die Märkte (Anleihen und Devisen) aber prognosizieren, dass die Fed doch früher auf die Bremse treten muß. Sind die Märkte realistischer als die Fed - daher die Stärke des Dollar? In der Vergangenheit waren die Prognosen der Märkte fast immer besser als die der Fed..

Das Video "Gold fällt, Dollar steigt - warum?" sehen Sie hier..