JEFFERIES belässt BNP PARIBAS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das französische Kredithaus habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer ersten Einschätzung am Freitag. Der 2021er-Ausblick falle in Bezug auf die Erträge ebenfalls etwas besser als am Markt erwartet aus, bezüglich der Kosten aber etwas schlechter./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 02:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 02:16 / ET





