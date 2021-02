HAUCK & AUFHÄUSER belässt VERBIO AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Verbio nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Unternehmenschef Claus Sauter habe einen zuversichtlichen Ausblick geliefert, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Biokraftstoffherstellers. Dem wesentlichen Wachstumstreiber Biomethan stehe eine großen Zukunft bevor./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 12:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2021 / 13:03 / MEZ







Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: HAUCK & AUFHÄUSER

Analyst: Alina Köhler

Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





