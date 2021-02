München (ots) -



- Durch Sanierungsmaßnahmen bis zu 60 Prozent des Versicherungsbeitrags sparen

- Bei Umbaumaßnahmen Versicherungsschutz anpassen und Unterversicherung

vermeiden

- CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die

Wohngebäudeversicherung



Aufgrund der Corona-Pandemie haben die Menschen im vergangenen Jahr deutlich

mehr Zeit im eigenen Zuhause verbracht.





"Viele Eigenheimbesitzer*innen haben die Corona-Pandemie zum Anlass genommen,Umbauprojekte an und in ihrer Immobilie in Angriff zu nehmen" , sagt AndréBoudon, Geschäftsführer Wohngebäudeversicherung bei CHECK24. "Bauliche Maßnahmensollten dem Wohngebäudeversicherer unbedingt mitgeteilt werden. Das ist aus zweiGründen wichtig: Für Sanierungsmaßnahmen erhalten Versicherte häufig Rabatte,außerdem verhindern sie eine Unterversicherung."Durch Sanierungsmaßnahmen bis zu 60 Prozent des Versicherungsbeitrags sparenSanierungsmaßnahmen(https://www.check24.de/wohngebaeudeversicherung/kosten-kernsanierung/) - z. B.eine neue Dachbedeckung oder Heizungsanlage - senken nicht nur Energiekosten,sie können sich auch positiv auf den Versicherungsbeitrag auswirken. GebenVerbraucher*innen die Arbeiten bei ihrer Wohngebäudeversicherung an, profitierensie häufig von attraktiven Rabatten. In einer Beispielberechnung sparenVersicherte sogar deutlich mehr als die Hälfte des Jahresbeitrags ihrerWohngebäudepolice - im günstigsten Tarif zahlen sie statt 235 Euro jährlich nacheiner Kernsanierung nur noch 94 Euro. Ob und unter welchen Voraussetzungen einVersicherer Sanierungsnachlässe gewährt, ist in den Versicherungsbedingungenaufgeführt.Nach baulichen Maßnahmen Versicherungsschutz prüfen und UnterversicherungvermeidenNach baulichen Veränderungen sollten Verbraucher*innen den Versicherungsschutzder Wohngebäudeversicherung prüfen. Wurde z. B. zusätzliche Wohnfläche durch denAnbau eines Wintergartens geschaffen oder wurden die Bäder erneuert, dann solltedies unbedingt bei den Angaben zur Versicherung berücksichtigt werden. An- undUmbauarbeiten sollten in jedem Fall gemeldet werden, um eine Unterversicherungzu vermeiden."Eine Unterversicherung liegt dann vor, wenn der tatsächliche Neubauwert desHauses die Summe übersteigt, zu der es versichert ist" , sagt André Boudon. "ImSchadensfall kann es dann passieren, dass Versicherte einen Teil aus eigenerTasche bezahlen müssen - das sind schnell einige Tausend Euro."Viele Versicherer bieten einen Unterversicherungsverzicht an. Bei solchenTarifen verzichtet der Wohngebäudeversicherer im Schadensfall auf die Prüfungeiner möglichen Unterversicherung und leistet bis zur vereinbarten