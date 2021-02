"Die gesamte Branche hat unter dem Strich bis zum Jahresende 2020 durch die eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten der Bevölkerung und dem Trend zum Cocooning profitiert. Aber: Die Auftragseingänge gehen seit dem 2. Lockdown drastisch zurück, viele Unternehmen werden durch Lieferengpässe in den Wertschöpfungsketten behindert. Darum mein Appell: Es braucht ein kollegiales Miteinander von Industrie und Handel, um möglichst gut weiter durch die Krise zu kommen," so Jan Kurth, Mitorganisator und Geschäftsführer des VDM und der Verbände der Holz- und Möbelindustrie NRW e.V. GmbH.

Für Elmar Duffner, Managing Director & CEO der Vivonio Furniture Group, hat die dezentrale Unternehmensstruktur und die Diversifizierung definitiv geholfen, bis jetzt die Pandemie gut zu managen. Wie geht es für ihn weiter? "Für uns ist Automatisierung die Lebensversicherung am Standort Deutschland."

Bei allem "Management des Restarts", gilt es aber auch an bestehenden Erfolgsformen festzuhalten: "Mit einem guten Geschäftsmodell und entsprechend schnellen, effizienten und digitalisierten Prozessen sowie kontinuierlichem Kundenkontakt, werden wir auch nach der Krise erfolgreich sein," so Dr. Andreas Hettich, Vorsitzender des Beirates der Hettich Holding GmbH & Co. KG



Und wie steht es um die Digitalisierung - dem Erfolgsfaktor in der Pandemie? Für Dr. Hettich ist Deutschland nicht der Digitalisierungs-Hero: "Ich kann sehr empfehlen hier nach China zu sehen. Hier planen Software-Unternehmen Möbel - da kann man sehen, wo die Zukunft hinläuft."

Und die Möbelbranche kann laut Duffner hier definitiv vom allgegenwärtigen Amazon lernen: "Bequemlichkeit, Convenience triggert den Konsumenten. Zudem kann der Konsument immer und schnell auf ein extrem breites Produktangebot zugreifen. Unsere Antwort darauf muss lauten: Industrie und Handel müssen noch partnerschaftlicher denken - nur so treffen wir den Nerv der Kunden!",