Rockefeller Asset Management lanciert Rockefeller Climate Solutions UCITS mit der Unterstützung institutioneller und professioneller Investoren der Nordischen Länder

Am 9. Dezember 2020 lancierte Rockefeller Asset Management (RMA), ein Geschäftsbereich von Rockefeller Capital Management, seinen dritten OGAW-Fonds (OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren; Englisch: UCITS = Undertakings for Collective Investment of Transferable Securities), den Rockefeller Climate Solutions Fund. Damit erweitert die Firma ihr Spektrum nachhaltiger Investment-Lösungen, darunter US-amerikanische und globale ESG-Anlagestrategien, die auf dem europäischen Markt über die UCITS-ICAV-Plattform von Rockefeller Capital Management erhältlich sind.

RAM, in Partnerschaft mit The Ocean Foundation, führte vor fast neun Jahren die Climate Solutions Strategy ein. Diese basiert auf dem Glauben, dass der Klimawandel Wirtschaften und Märkte umwälzen wird, und zwar durch sich ändernde Vorschriften, veränderte Kaufvorlieben von Konsumenten der nächsten Generation und technologische Fortschritte. Die globale Strategie setzt auf einen Bottom-Up-Ansatz für Investitionen in vielversprechende Unternehmen mit bedeutendem Einnahmenpotenzial aus Umweltsektoren wie erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Wasser, Abfallmanagement, Kontrolle der Umweltverschmutzung, Nahrungsmittelproduktion und nachhaltige Landwirtschaft, Gesundheitsschutz und Klima-Unterstützungsdienste. Die Portfoliomanager glauben, dass Unternehmen, die Lösungen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel produzieren, die breiteren Anlagemärkte langfristig überbieten werden. Die Climate Solutions Strategy, die erst jetzt auf breiter Basis an außenstehende Investoren vermarktet wird, überstieg den MSCI ACWI Index um 18,59 % (auf Nettobasis) im Jahr 2020 und um 4,27 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren.

Rockefeller Climate Solutions UCITS wird gemeinsam von Casey Clark, CFA, und Rolando Morillo, der die thematischen Anlagestrategien bei RAM leitete, verwaltet, während sie sich das intellektuelle Kapital von RAM aus vier Jahrzehnten Erfahrung bei ESG-Anlagen zunutze machen. Seit der Einführung der Climate Solutions Strategy hat RAM auch vom ökologischen und wissenschaftlichen Fachwissen von The Ocean Foundation (TOF) profitiert, einer gemeinnützigen Organisation, die sich dem Schutz der Meere auf der ganzen Welt verschrieben hat. Mark J Spalding, Präsident von TOF, und dessen Team fungieren als Berater und Forschungspartner, um die Lücke zwischen Wissenschaft und Investment zu überbrücken und zur Strategien- und Ideenfindung, Forschungsarbeit und Einbindung beizusteuern.