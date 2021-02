Marktkompass 14.060 DAX neutral | Indizes: mehr Breite | CUREVAC | KUAISHOU

Was machen die Märkte heute? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf den fortschreitenden Paradigmenwechsel an den Börsen, wir schauen auf die Zahlen von FORD, beleuchten die Pläne von CUREVAC und bewerten den Börsengang von TIKTOK-Konkurrent KUAISHOU. Der DAX hat gestern die 14.000 Punkte zurückerobert und startet auch heute früh über der Marke. Der Sprung wurde von robusten Umsätzen begleitet – das ist ein gutes Zeichen. Dem deutschen Börsenbarometer fehlt noch ein halbes Prozent für ein neues Allzeithoch. Die US-Märkte konnten gestern ebenfalls zulegen. Die drei großen Indizes verbuchten jeweils ein Plus von mehr als einem Prozent. Der NASDAQ100 schaffte sogar 1,2% Aufschlag. Das bedeutet ein neues Allzeithoch. Für den S&P500 gilt das gleiche. Rückenwind bekommen die Börsen von der Berichtssaison. Die Ergebnisse liegen erfreulich häufig über den Erwartungen. Auffällig ist dabei, dass sich die Gewinner nicht mehr hauptsächlich aus dem Lager der Pandemie-Profiteure rekrutieren. Der Aufschwung gewinnt sichtbar an Breite. Ein gutes Beispiel dafür ist…

