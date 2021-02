Kann die Intel-Aktie das Kursziel bei 63,70 USD erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse besteht bei der Intel-Aktie (ISIN: US4581401001) die Chance auf eine Rally. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Intel-Aktie befindet sich seit dem Hoch bei 69,29 USD aus dem Januar 2020 in einer Abwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung näherte sich die Aktie zweimal dem wichtigen Unterstützungsbereich um 42,76-42,04 USD an, drehte aber beide Mal knapp darüber nach oben ab. Die letzte Annäherung erfolgte Ende Oktober 2020. Seitdem zieht der Aktienkurs wieder an. Mitte Januar 2021 erreichte der Wert seinen Abwärtstrend seit Januar 2020. Es kam sogar zu einem kurzen Ausbruch über diesen Trend, der aber wieder an ein kurzfristiges log. 50% Retracement abverkauft wurde. Dort drehte die Aktie wieder nach oben und schoss gestern über dem Abwärtstrend seit Januar 2020.