SMA Solar erwartet nach robustem Jahr weiteres Wachstum 2021

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Solarkonzern SMA Solar will im laufenden Jahr vor allem in Europa und Amerika weiter wachsen. Für 2021 peilt der Konzern einen Umsatz von 1,075 bis 1,175 Milliarden Euro an. Beim operativen Ergebnis seien 75 bis 95 Millionen Euro zu erwarten, teilte SMA Solar am Freitag in Niestetal mit.

Im abgelaufenen Jahr hat der Solarkonzern auf Basis vorläufiger Zahlen wie geplant trotz Corona-Pandemie mit rund 1,03 Milliarden Euro beim Umsatz die runde Marke geknackt. Vor einem Jahr lagen die Erlöse noch bei rund 915 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (Ebitda) lag 2020 ebenfalls im Rahmen der Erwartungen mit 72 Millionen Euro. Damit haben die Nordhessen den operativen Gewinn innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.

Den vollständigen Konzernabschluss für 2020 will SMA am 25. März veröffentlichen./knd/jha/