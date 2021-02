Deutsche Umwelthilfe stellt während des Corona bedingten Lockdowns verstärkt schwerwiegende Verbraucherschutz-Verstöße im Online-Handel fest

Berlin (ots) -



- DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch fordert die großen Online-Händler und

-Plattformen sowie den Online-Autohandel auf, korrekte Angaben über

Energieverbrauch und Umweltfolgen zu machen und kündigt verstärkte Kontrollen

an

- DUH fordert die Marktüberwachungsbehörden der Bundesländer auf, endlich mit

den seit über zehn Jahren von der EU geforderten, wirksamen amtlichen

Kontrollen zu beginnen

- Agnes Sauter, Leiterin Ökologische Marktüberwachung: "Nur wer ehrlich über den

Energieverbrauch und damit laufende Kosten eines Produkts informiert ist, kann

sich für den Klima- und Geldbeutelschutz entscheiden"



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) stellt seit Dezember 2020 zunehmend Verstöße fest

gegen umweltrelevante Verbraucherschutzvorschriften im Online-Handel und der

verstärkten Online-Bewerbung von Haushaltsprodukten bis hin zu Pkw-Neuwagen. Die

Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation erreichen derzeit besonders viele

Beschwerden von Verbraucherinnen und Verbraucher über falsche oder fehlerhafte

Angaben zu den Umwelt- und Klimafolgen der beworbenen Produkte. Aus diesem Grund

wird die DUH während des Lockdowns den Online-Handel verstärkt kontrollieren.

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen "auf einen Blick" die Pflichtangaben zu

Energieverbrauch und andere umweltrelevante Eigenschaften eines Produkts

erkennen können.





Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Offensichtlich führt derLockdown zu einer teilweise ungehemmten Werbung gerade auch für besondersklimaschädliche Produkte wie Pkw-Neuwagen mit besonders hohem Spritverbrauch unddamit CO2-Emissionen."Agnes Sauter, Leiterin Ökologische Marktüberwachung: "Der Online-Handel boomtderzeit. Verbraucherinnen und Verbraucher können Produkte im stationären Handelaktuell nicht sichten und sich sachkundig beraten lassen. Deshalb ist es umsoentscheidender, dass ihre gesetzlich garantierten Informationsrechte gerade beimunpersönlichen Online-Handel nicht unter die Räder kommen. Dies ist auch für denKlimaschutz entscheidend. Je besser Verbraucherinnen und Verbraucher dieUmweltauswirkungen von Produkten kennen, desto eher können sie ihreKaufentscheidungen nach Umweltschutzkriterien ausrichten. Nur wer transparentüber die Folgekosten eines Produkts informiert ist, kann sich zugunsten desGeldbeutels und des Klimaschutzes entscheiden. Auf den ersten Blick billigeProdukte verursachen oft in ihrem langjährigen Gebrauch hohe Nebenkosten, vielAbfall und enorme Klimagasemissionen."Die DUH engagiert sich als bundesweit tätiger Umwelt- undVerbraucherschutzverband seit 2004 für eine korrekte Kennzeichnung von Produktenwie Kühlgeräten oder Autos. Dabei führt die DUH stichprobenhafte Kontrollen imHandel und in der Bewerbung von Produkten in circa 30 verschiedenenProduktgruppen bzw. Rechtsbereichen durch, um die Einhaltung umweltbezogenerVerbraucherschutzvorschriften zu überprüfen und Verstöße gegen gesetzlicheInformationspflichten zu unterbinden.