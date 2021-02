Scheuer will mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene bringen

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem Maßnahmenpaket will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erreichen, dass mehr Güter auf der Schiene und nicht auf der Straße transportiert werden. So werden die Fördermittel deutlich erhöht, um bestehende Gleiszugänge zu Unternehmen zu reaktivieren oder neue zu bauen. Wie das Verkehrsministerium am Freitag in Berlin mitteilte, soll außerdem mehr in kleinere und mittlere Güterbahnhöfe investiert werden.

Ziel ist es, bis 2030 den Anteil des Güterverkehrs auf der Schiene auf mindestens 25 Prozent zu erhöhen. Derzeit liegt dieser bei knapp 19 Prozent. "Je kürzer und einfacher der Weg zur Schiene, desto eher transportieren Unternehmen ihre Waren mit der Bahn", erklärte Scheuer. "Mit einem Gleisanschluss direkt vor der Tür oder einem Verladebahnhof in der Nähe fällt die Entscheidung leichter." Deshalb unterstütze das Ministerium private Investitionen und fördere den Bau von Umschlagbahnhöfen. Zudem sollten Planungen beschleunigt werden.