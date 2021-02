--------------------------------------------------------------------------------

Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018Glasgow, 4.2.2021Overview1. Issuer: Österreichische Post Aktiengesellschaft2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights3. Person subject to notification obligationName: Morgan StanleyCity: Wilmington, DelawareCountry: USA4. Name of shareholder(s): Morgan Stanley & Co. LLCMorgan Stanley & Co. International plc5. Date on which the threshold was crossed or reached: 2.2.20216. Total positions______________________________________________________________________________| | | % of voting | | || | % of voting |rights through |Total of both |Total number of|| |rights attached|financial/other| in % (7.A + | voting rights || |to shares (7.A)| instruments | 7.B) | of issuer ||_______________|_______________|(7.B.1_+_7.B.2)|______________|_______________|| Resulting | | | | || situation on | | | | || the date on | 0,35 % | 3,71 % | 4,06 % | 67 552 638 ||which threshold| | | | || was crossed / | | | | ||____reached____|_______________|_______________|______________|_______________|| Position of | | | | || previous | 0,01 % | 3,48 % | 3,49 % | || notification | | | | ||(if_applicable)|_______________|_______________|______________|_______________|Details7. Notified details of the resulting situation:______________________________________________________________________________|A:_Voting_rights_attached_to_shares___________________________________________|| |____Number_of_voting_rights____|_______%_of_voting_rights_______|| | Direct | Indirect | Direct | Indirect || ISIN Code |(Sec 130 BörseG|(Sec 133 BörseG|(Sec 130 BörseG|(Sec 133 BörseG ||_____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)______||AT0000APOST4_|_______________|________233_709|_______________|__________0,35_%||_SUBTOTAL_A__|____________233_709____________|_____________0,35_%_____________|____________________________________________________________________________|B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG||2018________________________________________________________________________|| | | | Number of | || | | | voting | || | | |rights that may| || Type of | | | be | % of voting || instrument |Expiration Date|Exercise Period|acquired if the| rights |