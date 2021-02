Berlin (ots) - Aus der LBS-Wohneigentumsstudie - Wohneigentumsquote Teil 2: Wenn

die Rahmenbedingungen für den Wohneigentumserwerb unverändert schwierig bleiben,

schaffen bis 2030 kaum mehr Haushalte als heute den Sprung in die eigenen vier

Wände.



Wenn die Wohneigentumsbildung in Deutschland in den kommenden Jahren weiter

unter denselben Vorzeichen verläuft wie bisher, wird sie auch bis 2030 keine

spürbaren Fortschritte mehr machen. Zu diesem Ergebnis kommt eine

Fortschreibung, die das Berliner Forschungsinstituts empirica im Rahmen der

Wohneigentumsstudie für die Landesbausparkassen (https://www.lbs.de/media/presse

/bundesgeschaeftsstelle_6/infodienste_10/wohnungsmarkt_10/2020_3/Ausgabe_04-1220

_Wohneigentum_2020_Bericht_Teil-1-Eigentumsquoten-final.pdf) auf Basis der

aktuellen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen

Bundesamts vorgenommen hat. Unter Status-quo-Bedingungen ist demnach für ganz

Deutschland nur noch eine leichte Zunahme der





Wohneigentumsquote von 42,1 Prozent im Jahr 2018 auf 43,6 Prozent im Jahr 2030zu erwarten.Der größte Teil dieses ohnehin überschaubaren Anstiegs geht auf das KontoOstdeutschlands: Berlin einmal ausgeklammert könnten dort 2030 gut 41 Prozentder Haushalte in den eigenen vier Wänden leben - das wäre immerhin eineVerbesserung um fast 5 Prozentpunkte. In Westdeutschland dagegen geht es in denkommenden Jahren kaum noch voran. Unter heutigen Voraussetzungen ist zwischenFlensburg und Füssen für 2030 lediglich mit einem Selbstnutzeranteil von etwasmehr als 45 Prozent zu rechnen. Damit wäre noch nicht einmal das Niveau von 2013wieder erreicht.Zur Erläuterung dieser EntwicklungUnter der Voraussetzung, dass die Baukosten und Baulandpreise in Relation zu denEinkommen weder sinken noch steigen, ergibt sich die Entwicklung aus demZusammenspiel der folgenden Faktoren:Demografische Veränderungen. Sie haben den größten Einfluss auf diedurchschnittliche Wohneigentumsquote in Deutschland. Ein dämpfender Effektresultiert zum einen aus dem Sog der Städte und zum anderen aus dem Trend,allein zu wohnen. Je mehr ein Ballungsraum wirtschaftlich prosperiert, destoattraktiver ist er für alte und neue Einwohner und desto höher sind dort inaller Regel auch die Immobilienpreise. Dies führt dazu, dass ein Leben in derStadt für die meisten Menschen nahezu untrennbar an das Wohnen zur Mietegebunden ist. Auch Alleinlebende sind oft verhinderte Wohneigentümer, denn siehaben es schwerer, eine Immobilienfinanzierung zu stemmen alsDoppelverdienerhaushalte. Logische Konsequenz: Wenn (und wo) mehr Menschenallein wohnen, hakt die Eigentumsbildung.