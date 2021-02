Premiere für das DBU-Promotionsstipendium / Schwerpunkt Circular Economy - Antragsfrist ist 15. Juni

Osnabrück (ots) - Der hochbegabte wissenschaftliche Nachwuchs in Deutschland

sollte sich den 15. Juni im Kalender markieren: Dann läuft die Frist aus, um

sich bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) im Zuge des

DBU-Promotionsstipendiums für eine Förderung zu bewerben, deren Schwerpunktthema

eine Premiere ist: Circular Economy .



Das beinhaltet weit mehr als die Übersetzung "Kreislaufwirtschaft" und "ist

nicht nur Vermeidung oder Verringerung von Abfall", sagt DBU-Generalsekretär

Alexander Bonde. Darauf deutet übrigens schon der Titel des neuen

Promotionskollegs hin: "Besser wirtschaften und leben in Kreisläufen -

Transformationspotenziale der Circular Economy ". Wer noch keine Promotion

begonnen hat, den akademischen Grad des Doktors an einer deutschen Hochschule

erst anstrebt und überdies laut DBU-Förderleitlinien einen

überdurchschnittlichen Hochschulabschluss mit Promotionsberechtigung in der

Tasche hat, kann einen Platz ergattern. Bis zu 15 Kandidatinnen und Kandidaten

haben eine Chance, auch solche ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Alle wichtigen

Infos finden sich hier: https://www.dbu.de/@Promotionsstipendium_CircularEconomy

(https://www.dbu.de/2999.html)









"Seit mehr als einem Vierteljahrhundert bietet die Deutsche Bundesstiftung

Umwelt Promotionsstipendien an", sagt Bonde. Aus vielen Doktorandinnen und

Doktoranden seien mittlerweile national und international "hoch renommierte

Forscherinnen und Forscher" geworden. "Genau diese Entwicklung ist Ziel der

DBU-Förderkultur", so der DBU-Generalsekretär. "Wir unterstützen einerseits im

Sinne einer nachhaltigen Entwicklung vorbildliche Innovationen für mehr

Umweltschutz - stärken aber zugleich Umweltbildung für ein größeres

Umweltbewusstsein und legen viel Wert auf die Förderung von Forschung. Weil nur

so Ideen ihren Weg in die Welt finden können."



Schlüsselfrage für die Zukunft des Planeten



Nach Bondes Worten dürfte künftig die "kluge Umsetzung einer Circular Economy "

einen entscheidenden Beitrag zu mehr Umwelt- und Ressourcenschutz leisten. "Denn

herkömmliche lineare Denkmuster nach der Devise "take-make-waste" - also

rücksichtsloser Rohstoffabbau, dann Produktion und schließlich Entsorgung von

Ware - haben sich als Irrweg erwiesen", sagt der DBU-Generalsekretär. Ein

Paradigmenwechsel sei unumgänglich. Bonde: "Wir müssen in Kreisläufen denken,

den gesamten Lebenszyklus von Produkten und für ein nachhaltiges

Wirtschaftssystem ins Visier nehmen. Langlebigkeit, Wiederaufbereitung und

Reparierbarkeit sind die Schlagworte der Zukunft - für mehr Umwelt- und Seite 2 ► Seite 1 von 2



