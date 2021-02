Limburg (ots) - Das vergangene Jahr hat sich spürbar im Alltag der Menschen und

der Wirtschaft niedergeschlagen. Auch an der Immobilienbranche gehen die

Veränderungen durch Corona nicht unbemerkt vorbei. Dabei konnte die AMADEUS

Group trotz Pandemie ihren Bestand erweitern und neue Bauprojekte starten.



Interesse an Wohnraum im Umland steigt durch Corona





Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen haben sich 2020spürbar auf Alltag und Privatleben der Menschen ausgewirkt. Und auch dieWirtschaft musste im vergangenen Jahr deutlich Einbußen einstecken. Allein derImmobilienmarkt scheint jedoch stabil in der Corona-Krise und die Nachfrage nachHäusern und Wohnungen ist nach wie vor hoch. Allerdings hat sich das Interesseverlagert: Bevorzugten Menschen vor Covid-19 Wohnraum in der Nähe desArbeitsplatzes, ist aufgrund der vermehrten Homeoffice-Tätigkeiten seit 2020 derWunsch groß, Wohn- und Arbeitsplatz miteinander zu verbinden.Dabei orientieren sich die Interessenten weg aus Großstädten wie Frankfurt amMain hin zu den Vororten und Speckgürteln. Die Nachfrage nach Immobilien imUmland ist zwischen März und Juli 2020 stark gestiegen, bei Eigentumswohnungenum 51 und beim Kauf von Häusern um 48 Prozent. Dabei geht es nicht darum, sichwohnlich zu verkleinern, sondern zu vergrößern, um in Zukunft die Arbeit vonZuhause gewährleisten zu können. So waren im 2. Quartal 2020 Wohnungen mit mehrals fünf Zimmern und Häuser ab einer Größe von 150 Quadratmetern besondersgefragt.AMADEUS kann Bestand über das Rhein-Main-Gebiet hinweg erweiternDas Umland von Großstädten erweist sich dabei als besonders ansprechend,verbinden sich hier doch die Vorzüge von Stadt und Land miteinander. GeringereMieten, niedrige Lebenshaltungskosten, gute Anbindung an die Infrastruktur sowieeine ruhige Lage und die Nähe zur Natur sind gleichermaßen gewährleistet. DieAMADEUS Group hat diese Entwicklung zur Suburbanisierung erkannt. Im vergangenenJahr konnte das Limburger Immobilienunternehmen sein Bauprojekt"AMADEUSthirtyone" in Hanau fertigstellen, bei dem 74 bezahlbareEigentumswohnungen nur 30 Minuten entfernt von Frankfurt am Main in naturnaherLage entstanden.Darüber hinaus kündigte AMADEUS im ersten Quartal 2020 eine Bestandserweiterungan, mit der es sein Portfolio auch über das Rhein-Main-Gebiet hinweg aufstockte."Unser Ziel ist es, in weiteren Regionen zu einem bedeutenden Motor für dieWirtschaft zu werden und neue Projektpartner sowie Kunden von der Expertise der