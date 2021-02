DE30 testet Bereich bei 14.100 Punkten

++ Europäische Märkte notieren höher ++ DE30 springt über 14.000 Punkte ++ RTL Group-Aktie steigt nach SpotX-Verkauf ++



Die europäischen Aktienmärkte starteten heute höher in den Handel. Während die Indizes zu Beginn des Kassahandels einen Pullback erlebten, wurde die Aufwärtsbewegung später wieder aufgenommen. Der deutsche Leitindex näherte sich dem Bereich von 14.100 Punkten und notiert in Schlagdistanz zu seinen Allzeithochs. Schwächer als erwartet ausgefallene Daten aus der deutschen Wirtschaft, die einen Rückgang der Fabrikaufträge um 1,9% im Monatsvergleich zeigten, konnten die Bullen nicht entmutigen.

Der DE30 notiert den fünften Tag in Folge im Plus. Der deutsche Leitindex hat in dieser Woche bereits rund 5% zugelegt und schaffte es, über die 14.000-Punkte-Marke auszubrechen. Das heutige Intraday-Hoch wurde in der Nähe der 14.100 Punkte erreicht, während das Intraday-Allzeithoch vom 8. Januar bei 14.120 Punkten zu finden ist. Es besteht eine hohe Chance, dass der Index heute neue Rekordhöhen erreicht, falls die Daten vom US-Arbeitsmarkt um 14:30 Uhr eine große positive Überraschung zeigen. Quelle: xStation 5

Die RTL Group (RRTL.DE) ist eines der Unternehmen mit der besten Performance an der deutschen Börse. Das internationale Medienunternehmen gab bekannt, dass es SpotX, eine Plattform für Videowerbung, an das US-amerikanische Ad-Tech-Unternehmen Magnite verkaufen wird. Der Gesamtwert des Deals beläuft sich auf 1,17 Milliarden Dollar und wird in bar und in Aktien beglichen. Die RTL Group erhält 560 Millionen Dollar in bar und 14 Millionen Magnite-Aktien zum Preis von 43,49 Dollar pro Stück. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2021 erwartet.

Dialog Semiconductor (DLG.DE) und Infineon (IFX.DE) notieren heute mit dem breiten Halbleitersektor im Plus. Die Bewegung kommt, nachdem einige Analysten zu spekulieren begannen, dass STMicroelectronics möglicherweise nach einem europäischen Halbleiterunternehmen zur Übernahme sucht.

Merck (MRK.DE) sagte, dass es die Versorgung mit Lipiden, die für die Herstellung des Pfizer/BioNTech Coronavirus-Impfstoffs benötigt werden, deutlich erhöhen und die Lieferungen gegen Ende 2021 beschleunigen werde.

Die RTL Group (RRTL.DE) befindet sich seit November 2020 in einem engen Aufwärtstrendkanal. Die Aktie war jedoch Ende Januar 2021 nachgefragt und stieg auf das Hoch vom November 2019 bei 48,50 Euro. Später kam es zu einem Pullback, aber die Aktie hat heute aufgrund der Nachrichten über den Verkauf von SpotX die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen. Der kurzfristige Widerstand, den es zu beobachten gilt, liegt bei 47 Euro und wird durch die lokalen Hochs von Juli und September 2019 markiert. Quelle: xStation 5



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.