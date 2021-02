Anlegerverlag Heute bei RTL Group Gewinne einstreichen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 05.02.2021, 11:32 | 65 | 0 | 0 05.02.2021, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Am heutigen Tage kann RTL Group massiv zulegen. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund sieben Prozent an. Mit diesem Kurssprung kostet das Papier nun 46,88 EUR. Kommt jetzt die Rallye? Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021! Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund vier Prozent. Bei 48,60 EUR liegt der Hochpunkt. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen. Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Denn diese Linie verläuft bei 35,04 EUR, sodass für RTL Group Aufwärtstrends gelten. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen. Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.



