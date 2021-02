Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bundesregierung verweigert deutschen Soldaten im Auslandseinsatz die Impfung Aktuell sind 3.157 Soldaten der Bundeswehr in 13 Auslandsmissionen eingesetzt. Das Gros der deutschen Soldaten befindet sich in Afghanistan (1.175 Soldaten), in Mali (974 + 81 Soldaten), in Syrien bzw. im Irak (302), im Mittelmeer (282), im Libanon …