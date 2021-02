BELLEVUE (dpa-AFX) - Die Übernahme des kleineren Rivalen Sprint hat das Wachstum der Telekom-Tochter T-Mobile US (US8725901040) im vergangenen Jahr angetrieben. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um gut 70 Prozent, womit sich für 2020 ein Erlösplus von mehr als 50 Prozent auf 68,4 Milliarden US-Dollar (57 Mrd Euro) ergab, wie T-Mobile US am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mitgeteilt hatte.

Zwar lasteten zum Jahresende hin Kosten im Zusammenhang mit der Fusion auf den Gewinnen, im Gesamtjahr stieg das um Sondereinflüsse bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) aber auch dank der Übernahme um rund 83 Prozent auf 24,6 Milliarden Dollar. 2021 soll es hier weiter auf 26,5 bis 27,0 Milliarden Dollar nach oben gehen. Während es 2020 besser lief als Analysten im Mittel erwartet hatten, liegt der Ausblick ein wenig unter der durchschnittlichen Schätzung. Im vorbörslichen US-Handel zeichneten sich für die T-Mobile-Aktie leichte Gewinne ab, die Telekom-Aktie verlor dagegen am Mittag im deutschen Handel gut 1,1 Prozent.