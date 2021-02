M&G investiert 5 Mrd. GBP in nachhaltige Anlagen

Neues globales Team soll innovative Chancen nutzen; dazu gehören Unternehmen, die soziale und ökologische Herausforderungen angehen

Zur Umsetzung des neuen Mandats hat M&G ein neues globales Investmentteam mit der Bezeichnung „Catalyst“ zusammengestellt, das in London, Singapur, New York und Mumbai vertreten ist. Das 25-köpfige Team hat die Flexibilität, in Private Credit, Immobilien- und Finanzanlagen sowie Private Equity zu investieren, sodass es den Kapitaleinsatz je nach Anlagemöglichkeit abstimmen und im Laufe der Entwicklung kontinuierlich Unterstützung leisten kann.