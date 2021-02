DEUTSCHE BANK belässt HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Rückversicherer habe eine starke Tarif-Erneuerungsrunde hinter sich, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 07:19 / GMT