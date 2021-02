Der Absatz von voll oder teilweise elektrischen Fahrzeugen boomt in der EU.

Dieses starke Wachstum deutet darauf hin, dass Elektromobile sich auf dem Weg zu Mainstreamprodukten befinden, nachdem sie lange einen Nischenmarkt darstellten. Interessant ist auch, dass die Verkäufe der Elektroautos so stark zulegten, während der Automobilmarkt der EU insgesamt auf Grund der COVID19-Einschränkungen des vergangenen Jahres um fast 24% einbrach.

Der Absatz von Elektromobilen und Hybridfahrzeugen in der Europäischen Union hat sich im vergangenen Jahr fast verdreifacht, berichtet Reuters. Damit machten die Stromer mehr als 10% des Gesamtabsatzes aus, hieß es weiter.

Die laut Reuters von der European Automobile Manufacturers Association (ACEA) veröffentlichten Daten zeigten demzufolge, dass die Verkäufe von Elektromobilen und Hybridfahrzeugen 2020 bei 1,046 Millionen Fahrzeugen lagen – nach 387.808 Fahrzeugen im Jahr 2019.

Der Absatz selbstladender Hybridautomobile stieg letztes Jahr demzufolge um 59% auf 1,182 Millionen, während die Verkäufe von Benzin- und Dieselfahrzeugen um 37% bzw. 32% einbrachen, hieß es weiter. Benziner machten mit 48% weiterhin den größten Teil der Automobilverkäufe in der EU aus.

Der Absatz komplett elektrischer Fahrzeuge verdoppelte sich von 247.854 im Jahr 2019 auf 538.772 Fahrzeuge.

Fazit:

Dieser rasante Anstieg der Verkaufszahlen von Elektromobilen deutet auch für uns daraufhin, dass die Elektromobilität nun tatsächlich auf dem besten Weg ist, ihre Nische zu verlassen. Analysten und Marktbeobachter prognostizieren schon lange, dass damit ein gewaltiger Anstieg der Nachfrage nach Batterierohstoffen (Graphit, Lithium, Cobalt etc.) einhergehen wird. Zumal in Europa auch schon zahlreiche Batteriefabriken geplant, im Bau oder in Produktion sind.

Für Unternehmen, die sich in diesem Bereich tummeln, eröffnen sich damit mindestens mittel- und langfristig erhebliche Chancen. Unter seinem Label Green Mining hat GOLDINVEST.de hier einige aussichtsreiche Kandidaten wie z.B. die australischen EcoGraf (Graphit, WKN A2PW0M), FYI Resources (HPA, WKN A0RDPF) und Euro Manganese (Mangan, WKN A2N6V9) versammelt. Und natürlich ergeben sich auch für Lithiumunternehmen wie Prospect Resources (WKN A1JW80) oder Portofino Resources (WKN A2PBJT) - zwei Beispiele aus völlig unterschiedlichen Entwicklungsstadien – enorme Chancen. Es handelt sich natürlich um – mehr oder weniger – riskante Spekulationen, aber dem steht unserer Ansicht nach eben auch großes Potenzial gegenüber.

