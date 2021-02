BERNSTEIN RESEARCH belässt ASML auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 325 auf 435 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Auch wenn der Branchenriese Intel die Fertigung von Prozessoren teilweise an Taiwan Semiconductors auslagert, werde Intel immer noch in Ausrüstungen investieren, schrieb Analyst Mark Li in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Erwartungen an das ASML-Geschäft mit EUV-Lithografie im Jahr 2002 blieben über dem Konsens. Dieser sei aber zu optimistisch für die Marge./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 21:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.