RUEIL MALMAISON (dpa-AFX) - Der erneute Corona-Lockdown im Heimatmarkt Frankreich und anderswo hat dem Bau- und Dienstleistungskonzern Vinci auch zum Jahresende 2020 schwer zu schaffen gemacht. Das Geschäft mit Mautstraßen und mit Flughäfen verzeichnete abermals deutliche Einbußen, da die Menschen daheim blieben. Das robuste Baugeschäft konnte das nicht ausgleichen. Insgesamt hielten sich die Franzosen aber besser als befürchtet. Die Aktien legten zum Wochenschluss deutlich zu.

Der Umsatz fiel im Schlussquartal um knapp 6 Prozent, so dass sich für das Gesamtjahr ein Rückgang um 10 Prozent auf 43,2 Milliarden Euro ergab, wie das Unternehmen am Freitag in Rueil Malmaison mitteilte. Das operative Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit brach um die Hälfte auf 2,9 Milliarden Euro ein.