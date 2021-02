Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat nach einem verhaltenen Start am Freitagmittag zugelegt und sich fast bis an das bisherige Allzeithoch getastet. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 14.085 Punkten berechnet, 0,2 Prozent höher als beim Handelsschluss am Donnerstag, der seinerseits auf Schlusskursbasis ein neuer Rekordhöchststand war.