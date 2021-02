So bot der Konzern an, Bayern mit einer Million Corona-Masken und Schutzkleidung aus China zu beliefern. Bedauerlicherweise seien "alle Unterlagen unzureichend", schrieb jedoch die Vertreterin einer "Unterstützungsgruppe Beschaffungen" an Wirecard. In Nordrhein-Westfalen wollte der Zahlungsdienstleister ausgerechnet Corona-Hilfsanträge auf Betrug überprüfen. Dabei wurden nach Ansicht der Staatsanwaltschaft München illegal erschlichene Corona-Hilfen über Wirecard-Konten gewaschen. Die Landesregierungen von Bayern und NRW bestätigten auf Anfrage entsprechende Gespräche. Die Angebote gingen demnach in beiden Fällen von Wirecard aus und führten letztlich nicht zu Kooperationen.