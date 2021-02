NORDLB belässt DAIMLER AG auf 'Halten'

Analysierendes Institut: NORDLB

Analyst: Frank Schwope

Analysiertes Unternehmen: DAIMLER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler mit Blick auf die geplante Aufspaltung mit einem Börsengang der Lkw-Sparte von 57 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Nach der Hochzeit im Himmel vor über 20 Jahren versucht es Daimler diesmal mit einer himmlischen Scheidung, die für alle nur das Beste bringen soll", schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. "Was für Traditionalisten ein Schock ist, kann für die Aktionäre zum Glücksfall werden." Denn das Auto- und das Lastwagengeschäft hätten sich "über die Jahrzehnte immer stärker voneinander entfernt und gegenwärtig so gut wie keine Gemeinsamkeiten". Durch die Aufspaltung bekomme das Management mehr Freiheiten./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 11:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 11:07 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.