SEATTLE (dpa-AFX) - Nach rund 27 Jahren endet beim weltgrößten Onlinehändler Amazon eine Ära: Gründer Jeff Bezos will den Vorstandsvorsitz im dritten Quartal an den derzeitigen Chef von Amazon Web Services (AWS), Andy Jassy, übergeben. Zwar zieht sich Bezos von der Spitze zurück - allerdings sollte sich das weniger stark als vermutet auf den Konzern auswirken. Was bei Amazon los ist, was die Analysten denken und was die Aktie macht.

Es sei der "optimale Zeitpunkt für den Übergang" angesichts starker Zahlen, sagte Bezos am Mittwoch bei der Vorstellung der Quartalsergebnisse. Er will die Leitung an Jassy übergeben. Für Insider kommt die Beförderung nicht überraschend: Der 53-Jährige galt schon lange als Favorit, einmal die Nachfolge des nur vier Jahre älteren Bezos anzutreten.

Die Wahl Jassys verdeutlicht auch die Relevanz der Cloud-Sparte. Jassy baute das lukrative Geschäft auf und verantwortet Amazon Web Services (AWS). Unzählige Firmen sind mittlerweile Kunden und greifen auf IT-Anwendungen oder den Speicherplatz zu. Die Sparte gilt als besonders profitabel: 2020 fiel der Zuwachs des operativen Gewinns von AWS verglichen mit dem Geschäft in Nordamerika mehr als doppelt so hoch aus. Das Cloud-Segment macht mittlerweile drei Fünftel des Betriebsergebnisses aus.

Vollständig raus ist Bezos aber nicht. Als geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats bleibt er der starke Mann im Hintergrund. Der 57-Jährige kündigte an, nicht in Ruhestand gehen zu wollen. Stattdessen wolle er sich neuen Produkten und Initiativen widmen. Unter Bezos war der einstige Online-Buchladen zu einem vielseitigen Konzern aufgestiegen: Neben dem Versandhandel und der Cloud-Sparte hat Amazon eine eigene US-Supermarktkette und Streaming-Services im Angebot. Zudem setzt der Konzern mit einer eigenen Lieferlogistik Paketzusteller wie DHL oder UPS unter Druck.

Die mittlerweile stark im Alltag der Menschen integrierten Dienstleistungen von Amazon wirken sich auch auf die Bilanz aus. Angetrieben vom Bestell-Boom in der Corona-Krise und von einem starken Weihnachtsgeschäft knackte Amazon in den drei Monaten bis Ende Dezember erstmals die Umsatzmarke von 100 Milliarden US-Dollar in einem Quartal. Zum Vorjahreszeitraum legten die Erlöse um 44 Prozent auf 125,6 Milliarden Dollar zu. Den Nettogewinn konnte Amazon auf 7,2 Milliarden Dollar deutlich mehr als verdoppeln. Im Geschäftsjahr 2020 verdiente der Konzern 21,3 Milliarden Dollar, was einem Anstieg um 84 Prozent und einer neuen Bestmarke entspricht.