STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

DAX-Allzeithoch in greifbarer Nähe

Auch am letzten Handelstag der Woche kann der DAX zulegen und notiert zum Mittag mit einem Plus von 0,3% bei knapp 14.100 Punkten. Die Höchststände von Anfang des Monats sind somit nur noch wenige Punkte entfernt. Für weiter steigende Kurse könnten die US-Arbeitsmarkt-Zahlen sorgen, die am Nachmittag vorgestellt werden sollen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Bayer (WKN BAY001)

Für die Bayer-Aktie geht es zum Wochenende nochmal kräftig bergauf: Die Papiere des Agrarchemie- und Pharma-Konzerns legen über 3% zu und notieren bei rund 56 Euro - so hoch wie seit September nicht mehr. Alleine in dieser Handelswoche konnte das Papier um die 13% zulegen. 2. Daimler (WKN: 710000)

Weiter gefragt unter Stuttgarter Anlegern sind auch die Papiere der Daimler AG. Die Aktie legt knapp 1% zu und notiert bei fast 67 Euro. Getrieben von den Umbau-Plänen des Konzerns notiert die Aktie fast 20% höher als noch vor einer Woche. Mehr Informationen zu den Daimler-Plänen finden Sie in unserem Markteinblick. 3. Deutsche Telekom (WKN: 555750)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am Freitag die Papiere der Deutschen Telekom. Gute Quartalszahlen der Telekom-Tochter T-Mobile US können der Aktie heute aber offensichtlich nicht helfen. Die Telekom-Aktie notiert bei 15,07 Euro 1,1% leichter.

Börse Stuttgart auf YouTube

Überraschung bei Daimler: Der Stuttgarter Konzern spaltet sich in eine Auto- und eine LKW-Sparte auf. Neben der weiterhin börsennotierten Sparte „PKWs & Vans“, die wieder Mercedes-Benz heißen soll, blickt unser Aktienhändler Jürgen Dietrich im Interview besonders auf die Truck-Sparte: Diese soll noch im Jahr 2021 an die Börse gebracht werden und könnte dann auch den Sprung in den DAX 40 schaffen. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Xp0BPqCaJJM