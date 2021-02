GUILDFORD/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Gase-Konzern Linde will von gut laufenden Geschäften rund um das Gesundheitswesen, die Elektronik und sauberer Energie profitieren. Auch 2021 soll der Gewinn deutlich steigen. "Mit Blick auf die Zukunft bleiben die kurzfristigen wirtschaftlichen Aussichten zwar unsicher", sagte Unternehmenschef Steve Angel am Freitag bei Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Jahr. Dennoch sei er zuversichtlich, dass Linde unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld ein zweistelliges Wachstum des Gewinns pro Aktie erzielen und eine etwaige Konjunkturerholung auch noch nutzen könne.

Für 2021 peilt Linde einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie von 9,10 bis 9,30 US-Dollar an. Analysten haben hier im Schnitt 9,13 Dollar auf ihrem Zettel. Für das erste Quartal kalkuliert das Management mit 2,20 bis 2,25 Dollar. An der Börse kam das gut an. Die Aktien des Dax-Konzerns drehten nach den Geschäftszahlen am Mittag ins Plus. Zuletzt legten die Papiere um 1,9 Prozent zu.