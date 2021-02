---------------------------------------------------------------------------

Langmeil, Februar 2021 - am 28. Januar 2021 fand die Jahreshauptversammlung der MOBOTIX AG für das am 30.September 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr 2019/20 statt. Aufgrund der aktuellen Pandemielage wurde die Veranstaltung zum ersten Mal komplett virtuell durchgeführt. Die Aktionäre konnten sich nach vorheriger Anmeldung über ein passwortgeschütztes Investorenportal zuschalten und während der knapp 5-stündigen Hauptversammlung alle Inhalte verfolgen sowie an den Abstimmungen teilnehmen.



Vorstand und Aufsichtsrat entlastet und neue Aufsichtsratsmitglieder bestätigt.



Nach der Präsentation der Vorstände zum abgelaufenen Geschäftsjahr und dem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der MOBOTIX wurden Fragen von Aktionären zu den Themen Entwicklung, Vertrieb und Finanzen beantwortet. Im Anschluss erfolgte die elektronische Abstimmung über die Tagesordnungspunkte, wie die Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinns sowie die Beschussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Wahl des Aufsichtsrats.



Der Vorstand der MOBOTIX AG wurde mit 91% entlastet. Auf die Entlastung des Aufsichtsrats entfielen 89% der Stimmen. Die beiden Aufsichtsräte Toshiya Eguchi und Tsuyoshi Yamazato wurden nach Ihrer Bestellung durch das Amtsgericht am 2. Juni 2020 von der Hauptversammlung mit jeweils 86% wiedergewählt.



Die erste virtuelle Hauptversammlung in der Geschichte der MOBOTIX AG verlief technisch reibungslos. Für alle Beteiligten war diese Premiere eine neue Erfahrung.



---------------------------------------------------------------------------

05.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MOBOTIX AG

Kaiserstraße

67722 Langmeil

Deutschland

Telefon: +49 (0)6302-9816-0

Fax: +49 (0)6302-9816-190

E-Mail: ir@mobotix.com

Internet: www.mobotix.com

ISIN: DE0005218309

WKN: 521830

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1166299



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1166299 05.02.2021



°