MOBOTIX AG: Hauptversammlung

MOBOTIX AG: Ordentliche Hauptversammlung der MOBOTIX AG fand erstmals als virtuelle Jahreshauptversammlung statt



05.02.2021

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Langmeil, Februar 2021 - am 28. Januar 2021 fand die Jahreshauptversammlung der MOBOTIX AG für das am 30.September 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr 2019/20 statt. Aufgrund der aktuellen Pandemielage wurde die Veranstaltung zum ersten Mal komplett virtuell durchgeführt. Die Aktionäre konnten sich nach vorheriger Anmeldung über ein passwortgeschütztes Investorenportal zuschalten und während der knapp 5-stündigen Hauptversammlung alle Inhalte verfolgen sowie an den Abstimmungen teilnehmen.