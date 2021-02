Die Bitcoin Group verzeichnet nach eigenen Angaben einen dynamischen Start in das laufende Jahr. Wie auch bei anderen Trading-Dienstleistern war die Aktivität der Kunden enorm hoch. Man habe auf der Kryptowährungs-Handelsplattform Bitcoin.de das bisher drittbeste Monatsergebnis erzielen können, so das Unternehmen aus Herford am Freitag. Lediglich in den Monaten Januar 2018 und Dezember 2017 seien noch höhere Ergebnisse erzielt ...