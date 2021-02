JPMORGAN belässt RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat RWE nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe einmal mehr dank des Handelsgeschäfts die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 11:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 12:09 / GMT