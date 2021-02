Analyse: Wo sich aktives Fondsmanagement 2020 bezahlt machte

Aktive Aktienfondsmanager waren ihr Geld 2020 mehrheitlich wert

Aktive Aktienfondsmanager konnten ihre Benchmarks im vergangenen Kalenderjahr 2020 mehrheitlich schlagen – zu dieser zentralen Erkenntnis kommt der kürzlich veröffentliche "Aktiv-Passiv-Navigator" aus dem Hause Lyxor ETF. Die Corona-Krise, hohe Volatilität, geopolitische Risiken sowie starke Sektorrotation ist aktiven Stock-Pickern laut den Studienautoren tendenziell zugute gekommen, uneinheitliche Reaktionen der Regierungen auf die Pandemie führten zu einer höheren Streuung der Renditen über Länder, Sektoren und Faktoren hinweg, was wiederum Chancen für aktive Aktienmanager schuf. "2020 war beispiellos und forderte das Geschick der aktiven Manager extrem heraus. Dennoch haben viele aktive Aktienmanager im Großen und Ganzen ihren Anspruch erfüllt, Portfolios auch in Zeiten starker Marktturbulenzen zu schützen", kommentiert Vincent Denoiseux, Head of ETF Research and Solutions bei Lyxor Asset Management.

Wo aktives Aktienfondsmanagement 2020 überzeugen konnte: "Hit Ratios" von bis zu 91%