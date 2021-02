Von der Leyen will nicht mit Bundestags-Gesundheitsausschuss sprechen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 05.02.2021, 15:12 | 71 | 1 | 0 05.02.2021, 15:12 | BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eine Einladung in den Gesundheitsausschuss des Bundestags zum Impfstoffstreit ausgeschlagen. Es habe eine Anfrage gegeben, bestätigten EU-Kommissionskreise am Freitag in Brüssel. Die zuständige Generaldirektorin der Kommission habe aber bereits ausführlich Rede und Antwort gestanden und sei auch bereit, weitere Informationen schriftlich zu geben, hieß es. Die Obfrau der Grünen im Ausschuss, Kirsten Kappert-Gonther, reagierte enttäuscht. "Eine halbherzige Entschuldigung der EU-Kommissionspräsidentin hilft nicht weiter, wenn daraus keine Konsequenzen zur Verbesserung des Krisenmanagements und der Kommunikation folgen", sagte sie. Von der Leyen hätte der Einladung in den Ausschuss auf Initiative der Unionsfraktion nachkommen sollen. "Der Erfolg der Impfstrategie ist abhängig von einer engen europäischen Zusammenarbeit", erklärte Kappert-Gonther. Dabei dürften die Parlamente nicht übergangen werden. Ein offener Austausch zu Erfolgen und Problemen der Impfstrategie sei unabdingbar. "Wir hoffen, dass Frau von der Leyen ihre Entscheidung überdenkt und zügig zu einer Debatte im Gesundheitsausschuss bereit sein wird."/hrz/DP/nas





