Hamburg (ots) - Smurfit Kappa (SK) gibt neue, ambitionierte Nachhaltigkeitsziele

in mehreren Bereichen bekannt. Damit will der Konzern seinen Einfluss auf die

Umwelt weiter reduzieren, sein gesellschaftliches Engagement weltweit stärken

sowie die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter:innen weiter

fördern. Mit den neuen Zielen, und vor dem Hintergrund der "Better Planet

Packaging Initiative", baut Smurfit Kappa unter dem Motto "Better Planet 2050"

auf seinen bisherigen Nachhaltigkeitsbemühungen auf, über die es seit 2005

berichtet.



Mit Better Planet 2050 quantifiziert Smurfit Kappa sein kontinuierliches

Engagement für mehr ökologische und soziale Nachhaltigkeit in den Bereichen, in

denen das Unternehmen seinerseits den größten Beitrag leisten kann. Dazu gehört

die Belieferung von Kunden mit nachhaltigen Verpackungen, um den

Wasserverbrauch, das Abfallaufkommen und die CO2-Emissionen zu senken. Des

Weiteren konzentriert sich das Unternehmen darauf, die Kommunen an den

Unternehmensstandorten zu unterstützen, Inklusion und Diversity innerhalb der

Belegschaft zu fördern sowie die Arbeitssicherheit zu verbessern. Die gesteckten

Ziele sind spezifisch, messbar und dienen als Meilensteine für die Erreichung

von kurz-, mittel- und längerfristigen Zielen.







Unternehmens wie folgt: "Nachhaltigkeit ist seit jeher in unserer

Unternehmens-DNA verankert. Heutzutage ist es jedoch wichtiger denn je, unseren

Planeten für nachfolgende Generationen zu schützen, Inklusion zu fördern und

weltweit zu mehr sozialer Gerechtigkeit beizutragen. Um diese globalen

Herausforderungen zu bewältigen, müssen wir uns alle verstärkt engagieren.

Deshalb haben wir uns kurz- und längerfristig neue, ambitioniertere Ziele

gesteckt. Better Planet 2050 drückt unser Engagement für mehr Nachhaltigkeit in

Zahlen aus: Wir verpflichten uns mit konkreten Zielen, durch unsere Tätigkeiten

und unser Handeln das zu schützen, was uns am Herzen liegt: unseren Planeten,

unsere Mitarbeiter:innen und unser Geschäft."



Bei der Lieferung von produktketten-zertifizierten, nachhaltigen

Verpackungslösungen ist Smurfit Kappa unbestrittener Branchenführer. Zukünftig

wird das Unternehmen den Anteil seiner gelieferten Verpackungen mit

Chain-of-Custody-Zertifizierung von derzeit 90 Prozent auf 95 Prozent weiter

steigern. Die Lieferung von vollständig, entlang der gesamten

Wertschöpfungskette zertifizierten Produkten, ist entscheidend, um die

Transparenz und Rückverfolgbarkeit für Kunden zu stärken, die darauf vertrauen,

dass die verwendeten Rohmaterialien aus nachhaltigen Quellen stammen.



