Er hat es wieder getan. Tesla-Chef Elon Musk hat mithilfe seines Twitter Accounts erneut einen Kurssprung ausgelöst.

Diesmal war es nicht die Aktie des zuletzt so gehypten Videospielehändlers Gamestop, sondern eine kleine Kryptowährung namens Dogecoin.

„Dogecoin ist das Krypto der kleinen Leute“ und „Keine Hochs, keine Tiefs, nur Doge“ scherzte der 49-Jährige. Kein Scherz war die Kursexplosion, die folgte. 50 Prozent springt der Doge-Kurs am Donnerstag in die Höhe. Lag der Kurs Ende Januar noch bei unter 1 Cent, kletterte der Kurs in den folgenden Tagen auf bis zu 8 Cent.

Musk gilt schon seit Jahren als Dogecoin-Fan. Im April 2019 schrieb er auf Twitter: „Dogecoin ist meine Lieblings-Kryptowährung. Sie ist ziemlich cool.“ Im Dezember 2020 schrieb er: „Ein Word: Doge“ und schickte den Kurs um 25 Prozent nach oben.