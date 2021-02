(neu: weitere Einordnungen und Details)



WASHINGTON/BERLIN (dpa-AFX) - Der neue US-Präsident Joe Biden bricht mit der Außenpolitik seines Vorgängers Donald Trump und setzt wieder auf internationale Zusammenarbeit statt nationale Alleingänge. "Amerika ist zurück. Die Diplomatie ist zurück", sagte Biden in seiner ersten außenpolitischen Rede seit dem Amtsantritt. Globale Herausforderungen wie Corona, Klimawandel und den Kampf gegen die Verbreitung von Atomwaffen könnten Staaten nur gemeinsam angehen. Er wolle die Beziehungen zu den engsten Verbündeten - darunter Deutschland - nach "Jahren der Vernachlässigung" wiederbeleben. Jenseits des großen Kooperationssignals kündigte Biden auch erste konkrete Schritte an, die Trumps Kurs umkehren - unter anderem die Entscheidung, den von Trump geplanten Truppenabzug aus Deutschland vorerst zu stoppen.

Biden betonte, Diplomatie, starke Bündnisse und der Einsatz für Menschenrechte und Demokratie in der ganzen Welt seien auch im "ureigenen Interesse" Amerikas. "Wir investieren nicht nur in Diplomatie, weil es richtig ist, das für die Welt zu tun. Wir tun es, um in Frieden, Sicherheit und Wohlstand zu leben", sagte Biden.