Bei Nanofocus gibt es eine Kapitalherabsetzung. Eine außerordentliche Hauptversammlung hatte diesen Schritt am 5. November beschlossen. Am 5. Januar erfolgte die Eintragung ins Handelsregister.Heute meldet die Gesellschaft aus Oberhausen die Umsetzung. Es gibt demnach einen Kapitalschnitt im Verhältnis 3:1.Investoren haben dies am Abend des 3. Februar gesehen. Zu jenem Stichtag wurden die Depotbestände von den Depotbanken ...