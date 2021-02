Foto: finanzbusiness Klagen, Warten, Repeat: BGH schickt Urteil zur HRE-Musterklage in Teilen zurück an den Absender Nachrichtenquelle: Finanz Business 37 | 0 | 0 05.02.2021, 16:04 | Elf Jahre Rechtstreit und kein Ende in Sicht: Nach der aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofs geht die Klage von Aktionären der Hypo Real Estate zurück an das Oberlandesgericht München.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer