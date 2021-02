DAX bleibt in dünner Luft

Der DAX bleibt nach dem vorherigen langen Hochlauf in dünner Luft und hat auf der Unterseite nun bei 13.844 und 13.648 Punkten zwei offene Gaps, die bei der erwarteten Abwärtsbewegung wieder geschlossen werden sollten. am heutigen Freitag könnte der DAX mit einer bearishen roten Tageskerze mit einem langen oberen Schatten aus dem Handel gehen. Nach dem vorherigen langen Hochlauf ein Schwächesignal. Das erste Anlaufziel wäre dann der Bereich um 13.850 Punkte am 10er-EMA.

Aktuelle DAX-Lage