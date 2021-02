Mehr als 60 000 Corona-Tote in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Verstorbenen nach einer Corona-Infektion in Deutschland ist auf mehr als 60 000 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 855 neue Todesfälle verzeichnet - insgesamt 60 597. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag in Berlin mit. Regierungssprecher Steffen Seibert nannte die Zahl der Todesfälle "erschütternd hoch". Jeden Tag sterben mehrere hundert Menschen nach einer Corona-Infektion. Am Vortag waren 786 neue Todesfälle gemeldet worden.

Vor zwei Wochen hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Aktion #lichtfenster aufgerufen und zur Erinnerung an die Toten der Corona-Pandemie von da an abends ein Licht in ein Fenster von Schloss Bellevue gestellt. Auch an die, die um ihr Leben kämpfen, soll damit gedacht werden. Etwa auch unter #mehralsnureinezahl wird in sozialen Medien der Corona-Toten gedacht. Steinmeier will nach Ostern in Berlin eine zentrale Gedenkfeier für die Toten der Pandemie in Deutschland ausrichten.