CureVac wird mit der britischen Regierung bei der Weiterentwicklung der Corona-Impfstoffe zusammenarbeiten. Man will einen Impfstoff entwickeln, der auch gegen Mutanten hilft. Damit blickt man ein Stück weiter in die Zukunft. Der aktuelle Impfstoffkandidat von CureVac durchläuft noch die notwendigen Studien und ist bisher nicht zugelassen.So entwickelte neue Impfstoffe sollen in Großbritannien hergestellt und verteilt werden. ...