Arbeitsmarktdaten aus den USA konnten auch für keine wirklichen Impulse sorgen

Auch wenn der Deutsche Aktienindex eine starke Handelswoche in der Nähe seines Allzeithochs beendet – die Tatsache, dass es dem Index noch nicht gelungen ist, darüber zu steigen, macht ihn weiterhin anfällig für eine stärkere Korrektur. Positiv zu werten ist allerdings, dass die Volatilität am Aktienmarkt nach den Turbulenzen der Vorwoche wieder deutlich zurückgegangen ist. Das hat institutionellen Investoren den Weg zurück in Aktien geebnet, auch weil die Kapriolen um die Gamstop-Aktie und andere vorüber sind. Das Rudel an sogenannten Reddit-Anlegern ist weitergezogen und die Gamestop-Aktie zurück auf Los.



Die Arbeitsmarktdaten aus den USA konnten wider Erwarten auch für keine wirklichen Impulse sorgen. Einige Anleger haben verkauft, da sie sich bessere Daten versprochen hatten. In den Zahlen ist auch die neue Welle an Lockdown-Maßnahmen in den USA zu spüren. Die Richtung aber stimmt weiterhin und das ist der Hauptgrund für viele Anleger, an ihren Positionen festzuhalten.



Für die Investoren gilt aktuell: Wer am schnellsten seine Bürger impft, kann auch am schnellsten seine Wirtschaft nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie wieder auf Kurs bringen. Und da ist die nur schleppend angelaufene Impfkampagne in den Ländern der Europäischen Union nicht nur im wieder schwächeren Euro zu spüren. Auch die Wall Street bleibt deshalb auf Rekordkurs, während dies dem DAX trotz einer fallenden Währung nicht gelingt. Technisch betrachtet ist die nunmehr einmonatige Korrektur erst mit dem Anstieg auf ein neues Allzeithoch abgeschlossen.